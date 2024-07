“Creo que todavía hay una meta para mí”: Trabajador latino cuenta cómo sobrevivió al colapso del puente de Baltimore

Julio Cervantes Suárez es un inmigrante latino que sobrevivió al colapso del puente Baltimore de Estados Unidos el pasado mes de marzo. Sin embargo, su sobrino y cuñado perdieron la vida en aquella fatídica madrugada.

En el mes de marzo, una noticia conmocionó a todo Estados Unidos: Un buque portacontenedores chocó contra el puente Francis Scott Key de la ciudad de Baltimore, Maryland, provocando su colapso.

Los socorristas recuperaron los cadáveres de dos obreros de construcción que reparaban la calzada del puente cuando se produjo el derrumbe. Otros cuatro siguen desaparecidos y han sido dados por muertos. Uno de los sobrevivientes de aquel terrible episodio fue Julio Cervantes Suárez, quien tiempo después decidió contar cómo sobrevivió al colapso del puente pese a no saber nadar. Este es su testimonio.

Sobreviviente de una tragedia

En diálogo con Telemundo, Julio recordó cómo en aquella madrugada del 26 de marzo de 2024 se encontraba descansando de sus labores cuando ocurrió el trágico hecho. Entre los fallecidos ese día estuvieron su sobrino y su cuñado. Él no puede explicarlo, pero pudo salir a flote aunque no sabía nadar.

“Cuando reaccioné el agua ya me llegaba hasta el cuello. Y cuando quise abrir la puerta de mi camión, no podía. Pero la ventana del lado del chofer era manual y la pude bajar con la mano. Todo se llenó de agua por completo, y ahí es cuando empecé a tomar agua”, relató el inmigrante latino de nacionalidad mexicana.

Tras el fuerte impacto, Cervantes Suárez recuerda que caminó dos o tres pasos fuera del camión en el que estaba descansando, agarrado para no perder el equilibrio. "Se me vino a la mente que como yo no sé nadar: si me caía, adónde iba a parar. Entonces me pasé por atrás del camión y estuve parado. Ahí me di cuenta de lo sucedido porque miré y el puente ya no estaba", dijo.

Mientras caía al río, solo pensó en agradecer la vida que había tenido hasta ese momento: “Lo que hice fue darle gracias a Dios por la familia que me dio. Le pedí que cuidara a mi esposa y a mi familia”. Sólo él fue rescatado con vida esa noche.

Cuando a Julio le preguntaron por qué cree que logró sobrevivir a la tragedia que acabó con las vidas de sus compañeros e incluso familiares, Cervantes Suárez guardó silencio por un momento. Luego respondió con la voz rota: “No lo sé. Creo que todavía hay una meta para mí”.