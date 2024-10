Florida: Nueva legislación sanciona a conductores por enviar mensajes de texto o comer mientras manejan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobierno de Florida llevó a cabo una serie de modificaciones en algunas normas de tránsito y seguridad vial que buscan prevenir accidentes al castigar a los conductores que envíen mensajes de texto o coman mientras estén al volante.

El gobernador Ron DeSantis dijo que las medidas procuran garantizar la seguridad de los peatones y de los conductores, pues no solo penará a quienes cometan algún tipo de infracción, sino que se multará a quienes no cuenten con el registro apropiado del vehículo o no cumplan con la edad límite para conducir.

Nuevas normas viales

Prohibido comer o textear al conducir:

Las normas penalizan a quiénes manejen sin prestar atención, lo que puede generar posibles accidentes. Solo se puede usar el teléfono mientras el vehículo esté completamente parado, en otras situaciones las autoridades pueden multar al conductor.

Ceder paso a servicios de emergencia

La nueva ley obliga a los conductores a bajar la velocidad y detenerse para permitir el paso de los servicios de emergencia, tales como la policía o las ambulancias. Si se incumple, la multa será hasta de U$D 158.

Ira al conducir

Manejar de forma agresiva y mostrar otras conductas similares será sancionado en Florida. Al actuar de forma imprudente por enojo, la persona podría ser arrestada e incluso tener que pagar una multa de hasta U$D 5 000.

Créditos: YouTube | @ShowmiamiUs