Florida: Polémica en el sindicato de maestros de Miami ocasionaría que pierdan sus contratos

Este problema afectaría la certificación de los maestros de Miami-Dade, y los contratos que han negociado quedarán nulos. Conoce más detalles en la nota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Unos 300 mil maestros y empleados del sistema escolar de Miami-Dade recibieron boletas para que decidan mantener al Sindicato de Maestros actual como su representante o darle su voto a una nueva organización. Esta situación pone en riesgo los contactos que miles de maestros tienen con la ciudad de Florida.

El nuevo grupo se llama el Miami Dade Education Coalition (Coalición Educativa de Miami Dade), dicen ser un grupo de maestros que quieren otro tipo de representación pero son financiado por un grupo conservador llamado el Freedom Foundation, que también tiene objetivos políticos en Florida.

Riesgo de perder contratos

Karla Hernández-Mats, presidenta de UTD, precisa que todo empleado que trabaja para Miami-Dade County Public Schools tiene que "votar por United Teachers of Dade". La presidenta del Sindicato dijo que esto es importante, ya que la nueva ley de Florida exige que la Unión tenga la afiliación del 60% de la fuerza laboral de la contrario o perderán la certificación y los contratos que han negociado quedarán nulos.

"Todo el trabajo que hemos estado haciendo ahora para esta elección consiguiendo que la gente entienda lo que pueden perjudicar que es un contrato, el mejor contrato de un distrito", explica Karla Hernández-Mats, presidenta de UTD.

Mientras tanto, The Freedom Foundation es acusada de proponer la ley que incrementó las exigencias para los sindicatos en Florida. "La misión de ellos es atacar y quitarle los derechos a los trabajadores. Ellos no creen en pensiones. Ellos no creen en clases pequeñas. Ellos no creen que los trabajadores deben tener voz con una Unión", declaró Hernández-Mats.

Créditos: YouTube | @megatvlive