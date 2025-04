ICE arresta a dos colombianas en EE.UU. acusadas de robo pero ellas aseguran que son inocentes

Dos mujeres colombianas, Nicole Montañez y Karina Medina, fueron arrestadas por ICE en Denver, acusadas de pertenecer a un grupo criminal que robaba casas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ambas niegan las acusaciones de robar casas en Estados Unidos y aseguran que son víctimas de un error. Nicole Montañez, de 18 años, afirma que su proceso migratorio estaba en marcha y que es inocente. Su madre, desde Colombia, se encuentra destrozada por la situación.

Karina Medina, por su parte, admite que estaba en el país ilegalmente y que planeaba regresar a Colombia, pero asegura que no participó en ningún robo. Ambas mujeres fueron arrestadas el 27 de marzo en Aurora, Illinois, en una operación en la que se recuperaron armas, dinero en efectivo y objetos de valor.

El drama de las dos colombianas que aseguran haber sido arrestadas por error en EE.UU.

Nicole fue detenida por vivir en la residencia donde se ejecutaron las órdenes de arresto, mientras que Karina tenía una orden de arresto por robo en segundo grado. Karina, quien tiene un hijo de 10 años, se encuentra preocupada por su bienestar, ya que el menor fue entregado a una trabajadora social.

Las mujeres aseguran que son víctimas de un error y que no tienen nada que ver con los robos. "Me parece injusto que saquen fotos de nosotros, sabiendo que no tienen pruebas, nada, solo queriendo justificar y queriendo aparentar de que sí están haciendo su trabajo, sabiendo que no lo están haciendo", dijo Nicole.

La policía de Aurora, por su parte, asegura que hay pruebas que vinculan a Karina con los robos. ICE, por su parte, se ha limitado a decir que como parte de su rutina, hay arrestos de individuos que cometen crímenes y que se aplican las leyes de inmigración de la nación.