Así recuerdan en Chicago al nuevo papa León XIV: “Siempre fue especial”

La Iglesia Católica ha marcado un hito histórico con la elección del primer papa nacido en Estados Unidos. El cardenal Robert Francis Prevost, originario del sur de Chicago, fue proclamado como el nuevo pontífice bajo el nombre de papa León XIV, en una emotiva ceremonia desde el Vaticano. Con 69 años, el ahora sumo pontífice inició su papado con un mensaje de esperanza: “La paz sea con ustedes”, dijo desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

La noticia provocó un estallido de emoción en su ciudad natal. “Cuando escuché la noticia del nuevo Santo Padre, en ese momento, al menos aquí en Chicago, salió el sol”, expresó el reverendo Greg Sakowicz, rector de la Catedral Holy Name. En la misma línea, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, destacó: “Es uno de los momentos más importantes en la historia moderna de nuestra ciudad. El papa León XIV será un defensor de los trabajadores y los más vulnerables. Es justo que haya nacido en la ciudad más pro-trabajadores de América”.

Raíces en Chicago y un legado de servicio



Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y creció en el suburbio de Dolton, participando activamente en la parroquia de St. Mary of the Assumption. Ex compañeros de infancia lo recuerdan como alguien brillante y generoso. “Todos sabíamos que era especial”, dijo Marianne Angarola, una antigua compañera de escuela. Otra amiga, Peggy Wurtz, rememoró: “Cantaba en la misa de medianoche con su madre y ganó el primer premio en la feria de ciencias”.

El sacerdote fue ordenado en Roma en 1982 y ha desarrollado gran parte de su carrera entre Chicago, Perú y el Vaticano. En 2023, el papa Francisco lo eligió para encabezar la poderosa Congregación para los Obispos, un puesto clave dentro del Vaticano. El profesor Robert Orsi, de la Universidad Northwestern, explicó que al tomar el nombre de León XIV, el nuevo papa indica su prioridad por la justicia social: “Está enviando un mensaje claro: un liderazgo con mirada global, compasivo y comprometido con los pobres”, declaró a The Chicago Tribune.