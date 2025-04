JD Vance y el papa Francisco: Un encuentro que marcó las últimas horas del pontífice

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa Francisco, fallecido este lunes 21 de abril a los 88 años, sostuvo uno de sus últimos encuentros públicos con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justo el Domingo de Pascua. Este momento no solo fue significativo por la proximidad a su fallecimiento, sino también por el contraste entre sus posturas políticas y su respeto mutuo. El líder de la Iglesia Católica recibió a Vance en el Vaticano, donde, a pesar de su frágil salud, mostró calidez al saludarlo desde su silla de ruedas.

En un video difundido por el Vaticano, Vance estrecha la mano del pontífice y le expresa palabras de aprecio: “Sé que no te has sentido muy bien, pero me alegra verte con mejor salud”. El intercambio incluyó regalos simbólicos del Vaticano para la familia de Vance, entre ellos huevos de chocolate y rosarios. Antes de despedirse, el vicepresidente comentó: “Rezo por ti todos los días. Que Dios te bendiga”.

Tensiones políticas y homenaje tras su muerte

A pesar del tono amable del encuentro, el trasfondo político no pasó desapercibido. El papa Francisco había expresado recientemente su oposición a las políticas migratorias de la administración Trump, respaldadas por Vance.

Incluso criticó el uso del concepto medieval de ordo amoris, empleado por el vicepresidente para justificar la prioridad hacia los ciudadanos frente a los inmigrantes. Francisco, en una carta a los obispos estadounidenses, respondió que el verdadero amor cristiano se basa en la parábola del Buen Samaritano y debe ser universal.

Tras el fallecimiento del pontífice, Vance le rindió homenaje en X, señalando que “se alegró de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo”. También compartió una homilía del papa durante la pandemia, describiéndola como “realmente hermosa”. El encuentro, cargado de simbolismo y contrastes ideológicos, quedará como un momento histórico entre dos figuras con visiones distintas, pero con un respeto compartido por la fe.