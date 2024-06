Cónyuges indocumentados en EE.UU.: así es la propuesta de Joe Biden para protegerlos

Se conoció que el presidente de Estados Unidos evalúa una medida para proteger de la deportación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.

Recientemente, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas migratorias con el fin de fortalecer la seguridad fronteriza y gestionar la inmigración de forma más ordenada y humana.

En ese contexto, se conoció que el jefe de gobierno evalúa proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses, y también otorgarles permisos de trabajo.

Parole in place para cónyuges indocumentados

De acuerdo a The New York Times, se estaría analizando la legalidad de otorgar a este grupo de personas un amparo conocido como Parole in place, que permitiría a los inmigrantes indocumentados trabajar legalmente y protegerlos de ser deportados a sus países de origen.

No obstante, la administración de Biden aún no ha tomado una decisión final sobre el amparo, señaló el medio estadounidense. Con la aprobación de esta medida, cerca de 1.2 millones de inmigrantes casados con estadounidenses se verían beneficiados.

Cabe precisar que la semana pasada, el presidente emitió una orden con la que el gobierno espera impedir que la mayoría de personas que crucen la frontera de manera irregular puedan pedir asilo, un estatus que solicitan miles de inmigrantes a diario para permanecer en Estados Unidos.

La medida ha sido criticada por activistas en temas migratorios, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentará una demanda contra la norma.