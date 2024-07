USA: La insólita historia de un hombre que engañó a su esposa haciéndose pasar por su gemelo millonario

Reesa Teesa, una mujer de Georgia, Estados Unidos, descubrió la verdad detrás de las mentiras de su esposo y compartió su historia en TikTok.

En un sorprendente giro de eventos, una mujer de Georgia, Estados Unidos, conocida en redes sociales como Reesa Teesa, descubrió que su esposo, con quien se casó durante la pandemia Covid-19, había estado viviendo una doble vida y se hacía pasar por su gemelo millonario. La historia se volvió tendencia gracias a una serie de videos en TikTok titulada Who TF Did I Marry ("¿Con quién demonios me casé?"), donde Reesa cuenta su experiencia.

La serie de TikTok que revela las mentiras

El 14 de febrero de este año, Reesa Teesa publicó el primero de más de 50 videos que conforman la serie Who TF Did I Marry. A través de estos videos, Reesa comparte cómo conoció a su ahora exesposo, apodado Legión, en marzo de 2020 a través de una aplicación de citas de Facebook.

Según relata, él se presentó como un hombre exitoso que se había recientemente mudado a Georgia y estaba buscando una relación seria. Decidieron hacer la cuarentena juntos, lo que llevó rápidamente al matrimonio.

La realidad de la situación salió a la luz cuando Reesa Teesa quiso cambiar de trabajo y le pidieron una revisión de antecedentes de ella y su esposo. Fue entonces cuando descubrió que el número de Seguridad Social que Legión le había dado era falso. Investigando más a fondo, se enteró de que su esposo tenía antecedentes penales por allanamiento de morada y suplantación de identidad.

Además, se dio cuenta de que no era el gerente regional de una compañía de condimentos, como él le había dicho, sino un operador de montacargas.

El engaño del gemelo millonario

Una de las revelaciones más impactantes de la historia fue que Legión se había hecho pasar por su gemelo exitoso. Reesa Teesa descubrió que su esposo tenía un gemelo que realmente era el hombre exitoso que Legión fingía ser, con una cuenta de ahorros importante, autos de lujo y un trabajo como vicepresidente de una compañía.

Toda la fachada que había mantenido durante años era una completa mentira.

Cuando Reesa Teesa conoció todas las mentiras, incluyendo una infidelidad con una trabajadora sexual, lo echó de su casa y solicitó el divorcio. A pesar de que Legión seguía buscando retomar la relación, Reesa finalmente obtuvo la separación legal en diciembre de 2021.

En la parte final de su serie, Reesa Teesa concluye: "Cada día de nuestra relación fue una mentira, cada conversación fue un engaño. Nunca sabré todas las mentiras que me dijo".