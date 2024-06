La triste historia de la top model millonaria que ahora es una indigente por firmar cosas que no recuerda

Nastasia Urbano, una de las top models más destacadas de los 80, enfrenta actualmente una situación desesperante tras un matrimonio desafortunado que la dejó en la bancarrota y una serie de malas decisiones.

Nastasia Urbano, una de las top models más conocidas de los años 80, atraviesa una situación desesperante, según una campaña en GoFundMe que solicita ayuda para ella. Urbano, que en su apogeo firmó contratos millonarios y fue rostro de prestigiosas marcas y revistas como 'Vogue', ahora lucha por una vida digna. “Cenaba un día con Jack Nicholson, otro día con Andy Warhol. Llegué a ganar un millón de dólares por 20 días de trabajo”, recuerda.

El giro en su vida comenzó con un matrimonio desafortunado que la dejó en la ruina. Urbano admite no recordar haber firmado ciertos documentos que la llevaron a la bancarrota. “El dinero nunca ha sido mi objetivo en la vida y cuando lo he tenido he sido generosa. Y ahora estoy así", dice, resaltando su desconcierto por cómo llegó a esta situación.

En medio de su lucha, Urbano está motivada principalmente por sus hijos. En un mensaje emotivo a quienes donan en la campaña, expresa: “Me gustaría vivir dignamente, estoy agotada de ir sobreviviendo. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias a todos los que me estáis ayudando”.

Además de las donaciones, un grupo de antiguas compañeras de trabajo ha decidido organizarse para prestarle apoyo. Ruth Schuler, excompañera de Urbano en la agencia Group, menciona que muchas personas se están sumando para ayudar. “Lo primero es hablar con ella, saber cómo está y qué necesita. Cada uno está recopilando información para ver de qué manera la podemos ayudar”, asegura Schuler.

La historia de Nastasia Urbano es un recordatorio conmovedor de cómo las circunstancias pueden cambiar drásticamente. De ser una estrella del mundo de la moda a enfrentarse a la indigencia, su situación ha movilizado a muchos a tenderle una mano, buscando devolverle la dignidad que una vez tuvo.