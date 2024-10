Florida: ¿Cómo impacta la ley firmada por Ron DeSantis en la venta de ‘souvenirs’?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Florida es conocida por sus playas, parques temáticos y fauna salvaje. En estos lugares, turistas de otras regiones de Estados Unidos y el mundo compran souvenirs, piezas de recuerdo, sin conocer una singular ley que regula su venta.

La medida, promulgada en 2022, establece un requisito ineludible para que un recuerdo pueda llevar la etiqueta con la leyenda “de Florida”. Según la legislación aprobada por el gobernador Ron DeSantis, cualquier artículo que se venda como souvenir y se promocione como “de Florida” debe estar registrado en el Departamento de Agricultura.

Sanciones de la ley

“Es ilegal que cualquier persona use, reproduzca o distribuya los logotipos “Fresh From Florida”, “From Florida” u otros logotipos de la Campaña de Promoción Agrícola de Florida en cualquier producto agrícola o de base agrícola que no sea producto de Florida”, detalla la ley.

En caso de incumplimientos, la normativa establece una serie de sanciones, como advertencias administrativas, multas o incluso la suspensión de la licencia comercial. Además, los infractores que reincidan se enfrentarán a sanciones más severas, que incluso pueden terminar en procesamientos por delitos menores. Si bien la normativa fue diseñada para proteger a los productos agrícolas del estado, su aplicación tiene un impacto directo en las tiendas que venden recuerdos turísticos, ya que no es posible que reproduzcan o distribuyan esos logotipos sin estar registrados en el departamento.

Créditos: YouTube | @ireneevergreen1007