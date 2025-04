Lima–EE.UU.: Lo que debes saber sobre el mantenimiento en el aeropuerto Jorge Chávez si tienes vuelos programados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si tienes planeado viajar desde Lima hacia Estados Unidos en las próximas semanas, es importante estar al tanto del mantenimiento programado en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según un comunicado emitido durante Semana Santa, las autoridades anunciaron trabajos de conservación en la Pista 1, lo que implicará un cierre parcial del terminal aéreo. Sin embargo, ya se han tomado medidas para que esto no afecte los vuelos programados.

El mantenimiento se realizará en horarios específicos con el objetivo de preservar la infraestructura sin perjudicar la operación aérea.

De acuerdo al comunicado oficial, los trabajos tendrán lugar en la madrugada, de 1:30 a.m. a 4:30 a.m. (hora local), entre el 21 y el 25 de abril, del 28 de abril al 3 de mayo y el 5 de mayo. Además, se ha programado un mantenimiento adicional desde el 21 de abril hasta el 31 de agosto, entre 11:00 a.m. y 6:00 p.m., periodo en el que se utilizará la Pista 2 para asegurar la continuidad de los vuelos.

Aerolíneas que hacen vuelos directos de Lima a USA

Actualmente, varias aerolíneas operan vuelos directos entre Lima y distintas ciudades de Estados Unidos. Entre las principales se encuentran LATAM Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines y JetBlue, ofreciendo rutas hacia destinos como Miami, Dallas, Houston, Nueva York y Atlanta. Todas estas aerolíneas ya han sido notificadas oficialmente por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre los mantenimientos, lo que les permitió ajustar sus itinerarios con anticipación.

Esto significa que los pasajeros no deberían experimentar cancelaciones ni reprogramaciones por estos trabajos. “La autoridad aeronáutica, en coordinación con LAP, han dispuesto la realización de dichas actividades tomando las medidas necesarias en horarios con menor afectación a la operación”, informaron las autoridades.

¿Qué hacer con tu vuelo a USA?

Aunque las operaciones continúan con normalidad, se recomienda a los pasajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos. Puedes hacerlo a través del sitio web de la aerolínea, contactando directamente con atención al cliente o utilizando aplicaciones de rastreo de vuelos. En caso de cambios de última hora, es importante estar preparado con alternativas de conexión o planes de contingencia.

Además, es aconsejable llegar al aeropuerto con mayor anticipación durante este periodo de mantenimiento, especialmente si tu vuelo está programado dentro de los horarios mencionados. La prevención y la información serán clave para evitar contratiempos.