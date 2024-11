México rechaza el uso de militares que anunció Trump para las deportaciones en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves 21 de noviembre el uso de militares para realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, como ha anticipado el próximo mandatario Donald Trump, pero aseveró que su gobierno "está preparado" y recibirá los mexicanos.



“Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales, para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo", respondió la mandataria a preguntas de la prensa en su conferencia matutina.



México se prepara para las medidas de Donald Trump

La gobernante mexicana insistió en que su administración tiene un plan ante las medidas de Trump, quien ha confirmado que planea “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para realizar deportaciones masivas.



“En caso de que hubiera deportaciones, vamos a recibir a las y los mexicanos, y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están en el otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de EE.UU.", argumentó.



En el país preocupan las deportaciones masivas desde Estados Unidos porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados y sus remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, que este año tendría un récord estimado de U$D 65 000 millones.



Impulsaremos proyectos estratégicos para garantizar el derecho del pueblo al agua. https://t.co/PRSBzj61Ng — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2024

Finalmente, la presidenta negó acusaciones de la oposición y organizaciones civiles que han advertido de una presunta falta de estrategia del gobierno de México tras la victoria de Trump.



“He leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados. Pues sí tenemos un plan y estamos preparados y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer estas conversaciones con el equipo del presidente Trump", manifestó.



La mandataria ha adelantado que su estrategia se basará en demostrarle al equipo de transición de Trump la aportación de los mexicanos en Estados Unidos, que asciende a U$D 338 000 millones al año, según el gobierno.



“Todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para mostrar toda esta información porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos, en Estados Unidos", remarcó.