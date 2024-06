¿Cómo solicitar orientación de un psicólogo para mamá y sus niños en Miami-Dade?

En la siguiente nota, descubre cómo las madres y sus hijos en Miami-Dade pueden acceder a servicios de ayuda psicológica gratuita o a bajo costo, sin importar su estatus migratorio

En Estados Unidos, en Miami-Dade específicamente, las madres y sus hijos tienen acceso a servicios de ayuda psicológica gratuitos o a bajo costo, sin importar su estatus migratorio. Reconociendo la importancia del bienestar mental, diversas organizaciones y programas ofrecen asistencia profesional para apoyar a las familias en momentos de dificultad.

Para todas las edades

Los servicios de salud mental del Condado de Miami-Dade proporcionan recursos para todas las edades, incluyendo terapia individual y familiar. Centros de Salud Federados también ofrecen servicios de terapia a precios accesibles, basados en una escala de ingresos, para tratar problemas como la ansiedad y la depresión.

Además, programas universitarios de entrenamiento clínico, como los de la Universidad de Miami, brindan terapia gratuita o a bajo costo, supervisada por profesionales licenciados.

The Children's Trust y Jewish Community Services of South Florida (JCS) son otras opciones valiosas. The Children’s Trust financia programas de bienestar para niños y familias, mientras que JCS ofrece servicios de salud mental independientemente de la fe o antecedentes.

Ambas organizaciones están comprometidas a proporcionar el apoyo necesario para mantener la estabilidad emocional y mental de las familias.

Vía telefónica

En situaciones de crisis, las líneas de ayuda y crisis, como la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (1-800-273-TALK) y la Línea de Apoyo de Crisis por mensaje de texto (envía HOME al 741741), ofrecen apoyo inmediato y confidencial, disponible las 24 horas del día.

Con estas herramientas y recursos, las madres y sus hijos en Miami-Dade pueden encontrar la orientación y el apoyo psicológico necesario para superar cualquier desafío emocional o mental.