¿Pueden los extranjeros admitidos legalmente en Estados Unidos comprar armas de fuego?

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) tiene una postura muy firme en torno a la posesión de armas de parte de los inmigrantes.

La compra de armas de fuego por parte de extranjeros en Estados Unidos está sujeta a ciertas restricciones, pero no es completamente prohibida. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), los extranjeros admitidos legalmente en el país pueden adquirir armas de fuego, a menos que hayan ingresado con una visa de no inmigrante y no cumplan con alguna de las excepciones específicas establecidas en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 922(y)(2).

Valido hasta cierto punto

Estas excepciones permiten que ciertos extranjeros con visa de no inmigrante puedan comprar armas si poseen una licencia o un permiso de caza válido.

Además, pueden calificar si son oficiales de gobierno extranjero en misión oficial, o si están legalmente presentes en los Estados Unidos con un permiso de caza o tirador deportivo.

Estas excepciones permiten que no se les aplique la prohibición general a los poseedores de visas de no inmigrante.

Es crucial que los extranjeros interesados en comprar armas de fuego en Estados Unidos comprendan y cumplan con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables.

Consecuencias legales

La ATF enfatiza que cualquier violación de estas normativas puede llevar a serias consecuencias legales, incluida la posibilidad de deportación. Por tanto, es recomendable que los extranjeros consulten con las autoridades locales y consideren asesoría legal antes de intentar adquirir un arma de fuego.

En resumen, los extranjeros admitidos legalmente en Estados Unidos no están completamente excluidos de la compra de armas de fuego. Sin embargo, aquellos con visas de no inmigrante deben asegurarse de cumplir con las excepciones establecidas para evitar infringir la ley.

La comprensión de las regulaciones y el cumplimiento de las mismas son esenciales para garantizar que la adquisición de armas se realice de manera legal y segura.