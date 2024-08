Parole Humanitario: Uscis planearía reiniciar el programa pese a denuncias de fraude

Desde julio, el Parole Humanitario en Estados Unidos se encuentra suspendido para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Recientemente se conoció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estaría planeando reiniciar el programa Parole Humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El beneficio migratorio fue suspendido en julio debido a graves denuncias de fraude que habrían cometido miles de solicitantes. En este contexto, un informe de The Washington Times señaló que Uscis habría enviado un correo electrónico a su personal buscando voluntarios para revisar las solicitudes de Parole Humanitario.

Posible regreso del Parole Humanitario

“Este será un detalle a tiempo completo y remoto durante 180 días. No se requiere experiencia previa”, escribió un funcionario de Recursos Humanos en el correo. “Se proporcionará capacitación y puede haber disponibilidad de horas extras”, agregó.

Asimismo, el mensaje parece prohibir expresamente la participación de oficiales de inmigración plenamente capacitados, aquellos con experiencia en la adjudicación de solicitudes de beneficios.

Video: YouTube | Daniel Benitez News

The Washington Times se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que defendió su capacidad para detectar fraudes. “DHS tiene mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración", declaró al medio estadounidense.

El Departamento prometió que el programa se reiniciaría “tan pronto como sea posible, con las salvaguardias apropiadas”.

Sin embargo, como señala The Washington Times, DHS no ha logrado cerrar las lagunas en las reglas del programa que fomentan el fraude. Por ejemplo, aún no prohíbe que los extranjeros de estos cuatro países paguen a estadounidenses para que los patrocinen en el país. Se conoció que algunos están ofreciendo hasta U$D 5 000 para ser patrocinados.

Aún no está claro cuándo reanudará exactamente Uscis el programa Parole Humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, la agencia solicitó que los voluntarios se ofrecieran antes de finales de agosto.