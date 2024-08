Parole Humanitario en USA: Los beneficios que no están incluidos en el programa

El Parole Humanitario en Estados Unidos permite la entrada temporal por razones humanitarias, pero no otorga ciertos beneficios.

El Parole Humanitario en Estados Unidos es un programa diseñado para permitir la entrada temporal de personas al país por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo.

Este permiso no confiere estatus legal permanente, sino que brinda una solución temporal para aquellos que enfrentan situaciones extremas en sus países de origen. Es una opción utilizada en casos donde otras vías migratorias no son aplicables o no están disponibles.

No obstante, el Parole Humanitario no otorga todos los beneficios que muchos podrían esperar.

Beneficios no incluidos en el Parole Humanitario

Quienes obtienen el Parole Humanitario no son elegibles para recibir beneficios públicos como el seguro de salud Medicaid, cupones de alimentos del programa SNAP, o asistencia económica del programa TANF.

Además, este estatus no proporciona un camino directo hacia la residencia permanente o la ciudadanía. El Parole Humanitario es temporal y limitado en su alcance, lo que significa que los beneficiarios deben buscar otras vías si desean regularizar su situación migratoria a largo plazo.

Es crucial entender estas limitaciones antes de solicitar el Parole Humanitario para evitar malentendidos sobre los derechos y beneficios disponibles bajo este programa.

Video: YouTube | Mario J. Pentón

Requisitos para solicitar Parole Humanitario

El solicitante debe demostrar que enfrenta una situación de emergencia o que sufre una crisis humanitaria en su país de origen que justifica la necesidad de entrar a EE.UU.

La entrada al país debe ser considerada de interés público, como por ejemplo, en casos de reunificación familiar en situaciones excepcionales.

Se debe presentar el formulario I-131, "Solicitud de Documento de Viaje" , debidamente completado junto con la documentación de respaldo que justifique la solicitud.

Es necesario demostrar que alguien en EE. UU. puede proporcionar apoyo financiero al solicitante durante su estancia.



El solicitante debe demostrar que no tiene acceso a otras vías legales de inmigración o visa para entrar a Estados Unidos.