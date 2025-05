Polémica en EE.UU.: California propone recortar atención médica gratuita para inmigrantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto suspender la inscripción de nuevos inmigrantes indocumentados de bajos ingresos en el programa estatal de salud Medi-Cal a partir de 2026. Además, aquellos que ya estén inscritos deberán comenzar a pagar una prima mensual desde 2027. Esta medida responde a un déficit presupuestario estimado en $16 mil millones, exacerbado por costos más altos de lo previsto en el programa y la incertidumbre económica derivada de políticas arancelarias de Estados Unidos.

Motivos del recorte y su impacto

La expansión de Medi-Cal para incluir a todos los adultos de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, comenzó en enero de 2024. Sin embargo, el costo de esta ampliación superó en $2,700 millones las previsiones iniciales. Según la propuesta de Newsom, los adultos indocumentados ya no serán elegibles para solicitar Medi-Cal a partir de 2026, aunque los que ya estén inscritos no serán expulsados del programa. Los cambios no afectarán a los niños ni a los servicios de emergencia y embarazo.

Reacciones y perspectivas futuras

La propuesta ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y legisladores demócratas, quienes argumentan que los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía del estado y merecen acceso a servicios de salud. El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, expresó su compromiso de proteger el progreso de California en la expansión de Medi-Cal. Por su parte, Newsom ha reiterado que la decisión fue impulsada por la necesidad fiscal y que sigue comprometido con el apoyo a las comunidades inmigrantes, esenciales para el tejido económico y social de California.