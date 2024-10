¿Por qué en Estados Unidos sí es legal hacer una huelga de alquileres y en España no?

En España se viene dando un fuerte movimiento por parte de inquilinos que se quejan de los altos precios de los alquileres y las consecuencias pueden ser graves. En EE.UU., eso no sucede.

En España, los precios de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler, han alcanzado máximos históricos, especialmente en las grandes ciudades.

Esta situación ha llevado a diferentes grupos de ciudadanos a plantearse una huelga de alquileres como forma de protesta. Unas 900 personas ya han dejado de pagar en señal de rechazo contra las cláusulas abusivas de un fondo de inversión. ¿Y en Estados Unidos?

¿Por qué en Estados Unidos no es ilegal hacer una huelga de alquiler?

A diferencia de USA, donde en algunos estados el derecho a la huelga de alquileres está reconocido, en España esta práctica es ilegal.

En EE.UU., los inquilinos pueden nunca dejan de pagar, pero el dinero se deposita en un fondo judicial hasta resolver los conflictos con los propietarios, un derecho adquirido gracias al fuerte movimiento sindical de inquilinos en el siglo XX.

En España, una huelga de alquileres sin consecuencias legales significativas no es posible, y quienes optan por no pagar se enfrentan a serios problemas judiciales. Aunque en 1931 se produjo una histórica huelga de 90,000 trabajadores que reclamaban contra los altos precios de las rentas, las leyes actuales no permiten repetir ese tipo de movilizaciones sin graves repercusiones para los inquilinos.