Texas: Las identificaciones que puedes utilizar si aún no tramitas la Real ID

En Texas, Estados Unidos, existen alternativas para aquellas personas que aún no tienen la Real ID. En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Ley Real ID ha comenzado a implementarse en Texas, afectando la validez de ciertas identificaciones para propósitos federales, como abordar vuelos comerciales.

Las tarjetas de identificación que no cumplan con los estándares de Real ID ya no serán válidas para estos fines, por lo que es crucial que los habitantes del estado conozcan las alternativas disponibles.

Opciones alternativas de identificación

Si aún no posee una tarjeta Real ID, hay varias formas aceptables de identificación que puede utilizar según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Estas incluyen la licencia de conducir mejorada emitida por el estado, que cumple con los requisitos Real ID, y el pasaporte estadounidense, una forma universalmente aceptada de identificación tanto para viajes nacionales como internacionales.

Otra opción es la tarjeta de pasaporte estadounidense, una alternativa más compacta al pasaporte tradicional, aceptable para fines federales como abordar vuelos. Además, las tarjetas de viajeros confiables del DHS, como Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST, también son válidas. Las identificaciones emitidas por el Departamento de Defensa de EE.UU., incluyendo las de dependientes, y la tarjeta de residencia permanente (Green Card) son otras alternativas aceptables.

Es importante tener en cuenta que, aunque su identificación actual no cumpla con los estándares de Real ID, seguirá siendo válida para actividades relacionadas con el estado, como conducir y votar. Esto proporciona una cierta tranquilidad a aquellos que aún no han hecho la transición a una tarjeta Real ID, ya que no se verán afectados en su vida diaria dentro del estado.

¿Cómo obtener una identificación Real ID?

Para aquellos que necesiten obtener una identificación Real ID, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ofrece instrucciones claras sobre cómo tramitarla. El proceso incluye presentar documentos como el certificado de nacimiento, la tarjeta de Seguro Social y el comprobante de residencia en Texas. Es fundamental estar bien informado sobre estas regulaciones para garantizar una experiencia sin contratiempos al viajar y realizar otras actividades federales después del 7 de mayo de 2025.

Con las nuevas regulaciones en vigor, es crucial que los habitantes de Texas se preparen adecuadamente. Tener una de las identificaciones alternativas aceptables garantizará que pueda continuar viajando y realizando actividades federales sin problemas. Asegúrese de revisar las instrucciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas para obtener su Real ID y estar listo para cualquier cambio futuro en las regulaciones de identificación.

Video: YouTube | KVUE