Real ID: ¿se puede tramitar este tipo de identificación a mascotas?

El Real ID es un documento de identificación federal obligatorio para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se sabe de su uso para las mascotas?

La implementación del Real ID ha generado muchas preguntas y cierta confusión entre los ciudadanos estadounidenses. Este documento de identificación federal, obligatorio para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales, no es necesario para muchas actividades cotidianas, como conducir un automóvil, utilizar el transporte público dentro del estado o incluso para los amantes del ciclismo que recorren largas distancias por carretera.

Sin embargo, una pregunta curiosa ha surgido entre los dueños de mascotas: ¿es posible tramitar un Real ID para nuestras mascotas?

La respuesta

La respuesta corta es no. El Real ID es un documento diseñado exclusivamente para personas, cumpliendo con los estándares federales establecidos por la Ley Real ID de 2005. Su objetivo principal es mejorar la seguridad nacional y garantizar que las identidades de las personas sean verificadas adecuadamente.

Por tanto, este tipo de identificación no se aplica a animales, ya que no hay necesidad ni infraestructura para verificar y rastrear las identidades de las mascotas de la misma manera que se hace con los humanos.

Para los dueños de mascotas, la identificación adecuada sigue siendo fundamental, especialmente cuando se trata de viajar. Aunque no pueden obtener un Real ID, existen otras formas de asegurar que sus mascotas estén correctamente identificadas.

Los microchips, collares con placas de identificación y registros en bases de datos de mascotas son métodos efectivos para garantizar que los animales puedan ser identificados y devueltos a sus dueños en caso de pérdida.

Hay que diferenciar

Es importante que los dueños de mascotas comprendan las diferencias entre las necesidades de identificación para ellos y sus animales. Mientras que un Real ID es crucial para actividades específicas como volar o acceder a instalaciones federales, las mascotas requieren diferentes formas de identificación para viajar y estar seguras. En resumen, aunque no se puede tramitar un Real ID para las mascotas, hay muchas otras formas de mantener a nuestros compañeros animales identificados y protegidos.

A medida que se acerquen las fechas de implementación total del Real ID, es vital que todos los ciudadanos se informen sobre los requisitos y limitaciones de este documento.

Para los ciclistas y otros residentes que no necesiten volar ni visitar instalaciones federales, la obtención del Real ID puede no ser una prioridad. No obstante, asegurar una identificación adecuada para ellos mismos y sus mascotas siempre debe ser una consideración importante en sus planes de viaje.