Redadas de ICE continúan en Los Ángeles: ¿Qué inmigrantes están en la mira?

Las autoridades de inmigración continúan con operativos de detención en Los Ángeles con múltiples redadas en diferentes partes del condado, en donde se reportan arrestos individuales de trabajadores y personas que se encontraban en las cárceles locales.



En ese sentido, se espera que los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sigan por al menos 30 días, según advirtió la congresista Nanette Barragán en una entrevista con CNN. Todo inició con una redada migratoria del viernes pasado en al menos 7 lugares de trabajo que dejó unos 45 detenidos.

Los Ángeles: ICE está deteniendo en estas zonas

Agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) utilizaron el estacionamiento del Ayuntamiento de la ciudad de Whittier, en el este del condado de Los Ángeles, para llevar a inmigrantes detenidos en diferentes puntos.



Los detenidos eran traídos a este lugar en vehículos no marcados y luego trasladados a camionetas con los vidrios polarizados, donde permanecían esposados a la espera de más arrestados.



Entre los trabajadores arrestados este lunes 9 de junio en Whittier, una ciudad conocida por haber sido el hogar del expresidente estadounidense Richard Nixon, hubo varios empleados de un lavado de carros y otros hombres que buscaban trabajo temporal en las afueras de una tienda de artículos de construcción.



Organizaciones piden a inmigrantes no firmar nada

Escenas similares se registraron en todo el condado de Los Ángeles, donde alrededor de 951 000 inmigrantes no tienen estatus legal, según datos del Migration Policy Institute.



La actividad de las autoridades de inmigración no se ha concentrado en lugares de trabajo donde necesitan una orden judicial para ingresar, como el viernes pasado, por lo que los activistas han advertido a los indocumentados a no exponerse.



“Ahorita hay actividad de ICE por toda la ciudad y sus alrededores, no queremos causar más terror pero tenemos la responsabilidad de informar… recomendamos a nuestra gente ‘sin papeles’ de resguardarse en casa y no abrir la puerta a desconocidos”, decía el aviso de Unión del Barrio que fue enviado a la comunidad.