Ross Dress for Less remata estos productos en los últimos días de mayo en Estados Unidos

Conoce los productos de temporada que Ross Dress for Less está vendiendo a precios rebajados.

Ross Dress for Less anunció el remate de cientos de sus productos para los últimos días de mayo. Pero no se trata de artículos fuera de temporada, sino de productos de la temporada primavera-verano 2024.

El conglomerado de tiendas se destaca por ser uno de los más conocidos en Estados Unidos con ofertas en distintas categorías, que van desde ropa, calzado, artículos para el hogar y entretenimiento. En Ross Dress for Less encontrarás precios muy rebajados en comparación con el valor original.

Ross Dress for Less: ofertas de los últimos días de mayo

Principalmente, se trata de productos de jardinería y para el aire libre. Algunos de ellos son:

Packs de jardinería

Sillas para patio o terraza

Mesas para el aire libre

Herramientas para el jardín, macetas, decoraciones y canastas.

Ross Dress for Less señaló que el stock de estos artículos varía según la tienda a la que acuda el usuario, y pueden agotarse rápidamente debido a que están en liquidación. Por lo que pidió tomar las precauciones del caso.

Cabe precisar que los almacenes y tiendas son resurtidos y reacomodados durante los martes por la noche y miércoles por la mañana. Por lo que estos son los días más idóneos para realizar tus compras.

Por otra parte, en Ross Dress for Less podrás comprar artículos con rebajas adicionales. Se trata de aquellos productos con etiqueta rosa, los cuales regularmente puedes adquirirlos a partir de 49 centavos de dólar.