Stoli USA se declara en bancarrota tras ciberataque y crisis económica: ¿Qué significa para la industria?

El 27 de noviembre de 2024, Stoli USA, conocida productora de vodka y otras bebidas alcohólicas, sorprendió al mercado al declararse en quiebra bajo el Capítulo 11. La compañía no logró hacer frente a una deuda garantizada de U$D 78 millones con el banco Fifth Third Bank NA, lo que desencadenó su solicitud de protección legal.

A lo largo del año, Stoli había enfrentado serios problemas financieros, entre ellos una caída en la demanda de sus productos y un incremento de los costos operativos. Además, las tensiones con los prestamistas complicaron aún más su situación.

Sin embargo, la situación empeoró con un ciberataque devastador en agosto de 2024, que involucró una grave violación de datos y un ataque de ransomware. Según la empresa, este evento fue un factor decisivo en su decisión de recurrir al Capítulo 11 como una forma de reorganizarse y enfrentar los retos financieros que había acumulado.

Ciberataque y crisis económica desencadenan el colapso financiero de Stoli USA

La industria de bebidas alcohólicas ha enfrentado grandes retos desde la conclusión de la pandemia de COVID-19, con una caída en la demanda y el aumento de costos operativos debido a la inflación global. Stoli USA, reconocida productora de vodka, no fue ajena a esta crisis, experimentando una pérdida significativa de ingresos y disputas crediticias.

Sin embargo, lo que aceleró su caída fue un devastador ciberataque. La compañía, que ya luchaba contra dificultades financieras, reveló que una grave violación de datos y un ataque de ransomware fueron factores cruciales que contribuyeron a su quiebra.

A pesar de los esfuerzos por manejar la situación, el impacto del ciberataque fue determinante para la declaración de bancarrota.

El caso de Stoli refleja cómo los desafíos económicos y las amenazas digitales pueden unirse para generar efectos devastadores en empresas que, hasta entonces, parecían ser sólidas.

