Tiroteo en Wisconsin: Joe Biden insta al Congreso a "actuar" tras nuevo caso en una escuela de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes 16 de diciembre al Congreso a "actuar" tras el tiroteo ocurrido en una escuela de Wisconsin en el que han muerto tres personas, entre ellas el agresor.



"Necesitamos que el Congreso actúe. Ahora", dijo en un comunicado Biden, que instó al Legislativo a "aprobar leyes sensatas de seguridad armamentística" y que consideró este nuevo tiroteo en un centro educativo como "algo impactante e inaceptable".

Tiroteo en Wisconsin: Lo que declaró el presidente Biden

"Desde Newtown hasta Uvalde, Parkland hasta Madison y tantos otros tiroteos que no reciben atención, es inaceptable que no podamos proteger a nuestros niños de esta plaga de violencia armada", apuntó.



"No podemos seguir aceptándolo como algo normal. Cada niño merece sentirse seguro en su aula. Los estudiantes en todo nuestro país deberían estar aprendiendo a leer y escribir, no tener que aprender a agacharse y cubrirse", añadió.



El mandatario agradeció la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y mostró su pésame por las víctimas, entre ellas el profesor y el estudiante que resultaron muertos. El suceso ocurrió este lunes por la mañana en una escuela cristiana en Madison, la capital de Wisconsin.



Además de los tres muertos, incluido el sospechoso, al menos seis personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Estados Unidos se ha habituado a convivir con masacres escolares sin que se hayan aprobado medidas efectivas a nivel federal para prevenirlos.



Veintiséis estudiantes y profesores fueron asesinados en un tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2002; en 2022 en un instituto de Uvalde, Texas, murieron 21; o en 2018, en Parkland, Florida, el balance de muertos fue de 17.

Video: YouTube | Univision Noticias