TPS en Estados Unidos: Piden renovar Estatus de Protección Temporal a Honduras

Fundación proinmigrante pidió al gobierno de Joe Biden que modifique las condiciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que actualmente tiene Honduras en Estados Unidos.

La Fundación 15 de Septiembre, que vela por los hondureños que emigran a Estados Unidos, pidió al gobierno estadounidense un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para sus compatriotas y que los inmigrantes centroamericanos no sean discriminados en la frontera sur con México.



"Los inmigrantes centroamericanos que presentan sus solicitudes de asilo en la frontera sur son puestos de inmediato con orden de deportación y en aviones para su repatriación, a diferencia de haitianos y venezolanos, que corren otra suerte", dijo a EFE Juan Flores, presidente de la citada organización proinmigrante.

TPS para Honduras

Estados Unidos efectúa hasta tres vuelos semanales de repatriación de hondureños detenidos en la frontera sur, según los registros de la organización. "Los centroamericanos son rechazados de inmediato al solicitar cualquier beneficio en la frontera, pese a estar buscando protección por la situación de peligro que viven en sus países de origen", prosigue Flores.



Recordó que los centroamericanos suponen una "gran fuerza electoral" y que, por ejemplo, los hondureños ya cuentan con más de 400 000 nacionalizados estadounidenses y "sus votos serán de suma importancia en estas próximas elecciones".



En ese contexto de materia migratoria, el activista aseguró que el presidente estadounidense, Joe Biden, está en deuda con los centroamericanos. "No se nos da el mismo trato que se les dio a otras nacionalidades". Es más, afirmó, "nos hemos sentido excluidos de cualquier beneficio migratorio, como el TPS", dijo.



El TPS es un programa bajo el cual el Gobierno de EE.UU. otorga, y ha de renovar periódicamente, el permiso para la estancia y el trabajo de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o la violencia.

Lamentó que hayan pasado tres años desde que el gobierno de Honduras solicitara un nuevo TPS para los hondureños que no tienen estatus legal en EE.UU. por los desastres de los huracanes Eta e Iota, pero la administración "no ha dado respuesta todavía".



Flores insistió en la importancia de una "redesignación" del TPS con una nueva fecha para centroamericanos, que abarcaría a más de medio millón de hondureños que no tienen estatus migratorio y llevan más de veinte años viviendo en este país.



Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 por el huracán Mitch, que asoló Centroamérica un año antes y que actualmente cobija a unos 56.000 hondureños, según datos del National Immigration Forum. Ahora, el presidente de la "Fundación 15 de Septiembre" pide que este programa se amplíe y ampare a los que llegaron a este país después del desastre natural.



Explicó que hace una semana se activó un TPS para Haití, no solo para los haitianos que están desde 2011 por el terremoto que asoló la nación caribeña, sino para los que han llegado recientemente. "Lo mismo se ha hecho con medio millón de venezolanos. Nosotros solicitamos los mismos beneficios", subrayó Flores.