Una nueva modalidad de estafa internacional: ¿cómo hacen para pasar billetes de U$D 1 como si fueran de U$D 100?

Esta nueva operación apareció en Hawái y ya se alertó a todo Estados Unidos.

Al ser Estados Unidos un país con tanto movimiento económico, siempre van a aparecer diferentes formas de estafas. Ahora, la policía de Hawái ha detectado que existe una modalidad que viene creciendo poco a poco.

El medio KHON2 obtuvo el testimonio de una cajera de una tienda en Estados Unidos que se percató del engaño y evitó ser estafada, al cobrar una cuenta con un billete que, a simple vista, parecía ser de U$D 100, pero que contenía rastros de que algo no andaba bien del todo.

“Hice nuestros protocolos y procedimientos que consisten en marcar el billete con el marcador y levantarlo para ver si tiene la línea negra que tiene todo el dinero real. Parecía un billete diferente. Tenía un billete viejo en nuestro frasco de propinas, así que lo saqué a un lado y dije que se ve diferente, es más de un tono amarillento en comparación con el billete que me dio era negro”, indicó Maelyn Ramos, quien trabaja como cajera en Ohana Foods en Hawái.

La cajera sostuvo que el “1″ de este billete estaba descolorido en la esquina superior y otras letras muy débiles. Luego, comparó el billete con uno de U$D 1 y coincidió todo. Sin embargo, algo no le cuadraba.

“Me di cuenta de que era dinero real, era un billete de un dólar que blanquearon o lavaron y le imprimieron U$D 100 en la parte superior. Mi instinto me decía que algo andaba mal, y da miedo lo que la gente está haciendo ahora. Le dije que este es un billete falso, no son U$D 100, no puedo devolvérselo, tendré que reportarlo a la policía”, agregó.

La policía de este estado ya tomó cartas en el asunto y manifestó su versión. “Parece que los culpables están tomando un billete de U$D 1, en otro caso un billete de U$D 2, blanqueando la tinta e imprimiendo sobre la moneda original para que parezca un billete de U$D 100. Como se imprime en billetes originales de Estados Unidos, el bolígrafo sigue funcionando correctamente y no los identifica como falsos”, indicaron.