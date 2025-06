Atención: Bank of America no abrirá en esta fecha clave de julio por feriado federal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 4 de julio, Día de la Independencia, es una de las celebraciones más emblemáticas en Estados Unidos. Durante esta fecha, las ciudades se llenan de desfiles, reuniones familiares, conciertos y fuegos artificiales.

Pero ¿cómo afecta este feriado federal al funcionamiento de los bancos? Como ocurre cada año, las principales entidades financieras, incluido Bank of America, no abrirán sus puertas. La decisión busca permitir que los empleados disfruten del feriado nacional, por lo que no habrá atención al público ni operaciones en ventanilla.

Sin embargo, los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán disponibles para operaciones básicas. El cierre no solo afecta a los bancos, sino también a una amplia gama de comercios minoristas, especialmente aquellos que no forman parte de grandes cadenas.

Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos planificar con anticipación sus compras y transacciones. Dado que el 4 de julio cae cerca del fin de semana, muchas operaciones bancarias recién se normalizarán el lunes 7 de julio.

¿Por qué se celebra el 4 de julio en Estados Unidos? Origen del Día de la Independencia

Cada 4 de julio, Estados Unidos celebra su Día de la Independencia con fuegos artificiales, actos patrióticos y eventos en todo el país.

Pero, ¿cuál es el origen de esta emblemática fecha? La celebración conmemora la adopción de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las trece colonias británicas proclamaron su separación formal del Imperio Británico.

Aunque la votación por la independencia ocurrió el 2 de julio, fue el 4 de julio cuando se aprobó y difundió oficialmente el documento que marcaría el nacimiento de una nueva nación.

Redactada principalmente por Thomas Jefferson, la Declaración estableció valores fundamentales como la libertad, la igualdad y los derechos inalienables del ser humano.

Estas ideas no solo dieron forma a la identidad estadounidense, sino que también influenciaron procesos de independencia en otros países.

Hoy, el 4 de julio es más que un feriado: es un símbolo de soberanía y unidad nacional. Su significado histórico sigue vigente en cada celebración, recordando el momento en que Estados Unidos comenzó su camino como nación libre.