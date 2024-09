Estados Unidos: Informe revela que la pobreza infantil y brecha salarial de género aumentaron en 2023

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tasa de pobreza infantil se incrementó en Estados Unidos del 12,4 % al 13,7 % entre 2022 y 2023, mientras que entre esos dos años empeoró la brecha salarial entre mujeres y hombres al subir de 83 centavos a 84 lo que devengan las primeras por cada dólar que ellos ganan, según un informe divulgado el 12 de septiembre.



Los datos anuales sobre pobreza, ingresos y seguro médico publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos revelan una serie de tendencias alarmantes en 2023, destacó hoy en un comunicado el Centro Nacional de Derecho de la Mujer (NWLC, por sus siglas en inglés)



Especialmente las relativas al aumento de la tasa de pobreza infantil, que coincide con la expiración de muchos programas de ayuda activos durante la pandemia.

¿Por qué aumentó la pobreza infantil en USA?

Cuando se utiliza la Medida Suplementaria de Pobreza (SPM), no solo se registró un aumento de la tasa de pobreza infantil de 1,3 puntos porcentuales en 2023, sino que la tasa de pobreza general fue del 12,9 %, un aumento de 0,5 puntos con respecto a 2022.



En 2023 había 36,8 millones de personas en situación de pobreza en EE.UU., estadísticamente similar a la cifra registrada en 2022, señaló la Oficina del Censo de Estados Unidos.



La organización además señaló que la brecha salarial de género cada vez mayor es una elección de políticas. "Sabemos lo que se necesita para reducir la pobreza infantil y apoyar las oportunidades económicas de las mujeres y, sin embargo, todos los días los legisladores toman la decisión de no actuar", denunció Emily Martin, directora de programas del NWLC.



Para ello, la activista sugiere invertir en las prioridades familiares, tales como un crédito fiscal por hijos, cuidado infantil asequible, fortalecimiento de leyes de igualdad salarial, además de "restablecer los derechos y el acceso al aborto".



En cuanto a la brecha salarial de género, esta es más evidente en las mujeres negras que trabajaron a tiempo completo, ya que en 2023 recibieron 66 centavos por cada dólar pagado a los hombres blancos no hispanos, en comparación con los 69 centavos percibidos en 2022.