USA: El tiempo que necesitas tener la ‘Green Card’ antes de solicitar la ciudadanía americana

Si eres residente permanente en Estados Unidos con una Green Card, uno de los pasos importantes que puedes estar considerando es la solicitud de la ciudadanía americana. Sin embargo, no puedes hacerlo de inmediato. Aquí te explicamos cuánto tiempo debes esperar y qué debes tener en cuenta.

Requisitos básicos para la ciudadanía en Estados Unidos

Para solicitar la ciudadanía estadounidense, necesitas ser residente permanente legal, lo que significa que debes tener una Green Card. Sin embargo, no basta con solo tenerla; también debes cumplir con ciertos requisitos de tiempo. La regla general es que debes haber tenido tu Green Card durante al menos cinco años antes de poder presentar tu solicitud de naturalización. Este período se conoce como "residencia continua".

Excepciones para cónyuges de ciudadanos americanos

Si estás casado con un ciudadano estadounidense, el proceso puede ser más corto. En este caso, puedes solicitar la ciudadanía después de tener tu Green Card durante solo tres años, siempre y cuando hayas estado casado con tu cónyuge ciudadano durante ese tiempo. Además, debes cumplir con otros requisitos, como haber residido de manera continua en Estados Unidos durante ese período.

¿Qué significa "residencia continua"?

La residencia continua significa que has vivido en Estados Unidos y no has estado ausente por períodos prolongados. Las ausencias largas pueden interrumpir tu residencia continua, afectando tu elegibilidad para la ciudadanía. Es importante mantener registros de tus viajes y estancias fuera del país para evitar problemas.

Además de cumplir con los requisitos de tiempo, también debes demostrar que tienes buen carácter moral, conocimiento del idioma inglés y conocimientos básicos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Estos son requisitos adicionales que debes preparar para tu solicitud de naturalización.

Una vez que cumplas con los requisitos de tiempo y otros criterios, puedes comenzar el proceso de solicitud completando el formulario N-400, también conocido como Solicitud de Naturalización. Este formulario se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Después de presentar tu solicitud, deberás asistir a una entrevista y a una ceremonia de juramento si tu solicitud es aprobada.

