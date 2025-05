Intento de cruce termina en tragedia: Inmigrantes naufragan en costas de California

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El naufragio de una embarcación precaria frente a las costas de Del Mar, en San Diego, dejó tres muertos, al menos siete desaparecidos y una comunidad entera cuestionando el impacto de las políticas migratorias. La tragedia, registrada en video por un residente, mostró cómo una ola bastó para poner fin a las esperanzas de más de una decena de personas que buscaban llegar a Estados Unidos por mar.

La embarcación, una lancha de pesca sobrecargada con al menos 16 personas, fue arrastrada por las olas a solo metros de la playa. Cuatro sobrevivientes relataron que viajaban con mujeres y un menor, quienes lograron ser rescatados. Uno de ellos permanece en estado crítico. La patrulla fronteriza ha detenido a dos presuntos traficantes relacionados con el caso, mientras el resto de los ocupantes sigue sin ser localizado.

El mar como nueva frontera para cruces ilegales



Este caso no es una excepción. Desde que Donald Trump reforzó las políticas migratorias durante su gobierno, los cruces por mar se han disparado. Activistas y expertos coinciden en que las medidas restrictivas, como la eliminación del sistema CBP One y el endurecimiento del acceso legal al asilo, han obligado a los inmigrantes a asumir rutas más riesgosas. “El mar se ha convertido en el nuevo desierto”, advierten organizaciones defensoras de derechos humanos.

El negocio del tráfico humano se adapta a las restricciones



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha detectado un crecimiento sostenido de este tipo de cruces. En 2020, San Diego registró 909 arrestos por intentos marítimos, un 40% más que el año anterior. En lo que va del año fiscal 2025, ya se reportan 260 detenciones, 28 solo en marzo. Según el ICE, esta tendencia revela que el contrabando marítimo se fortalece cada vez que se debilitan las vías legales de ingreso.

Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americano, asegura que culpar exclusivamente a los coyotes no basta. “Los inmigrantes se arriesgan porque no tienen alternativas seguras para migrar o reunirse con sus familias. No hay otra opción que pagar por rutas ilegales”, expresó. Esta falta de vías legales alimenta el negocio de traficantes que lucran con el miedo y la desesperación.

Una historia que se repite con cada administración



El fenómeno del cruce peligroso no empezó con Trump. El profesor Miguel Tinker Salas recordó que en 1994, durante el gobierno demócrata de Bill Clinton, se impulsó el Operativo Gatekeeper, que cerró rutas seguras y desvió a los inmigrantes al desierto de Sonora. “Los coyotes ganan más cuando la política es más dura. El tráfico de personas se adapta, pero las vidas humanas no”, dijo.

Mientras el discurso político sigue sin reconocer el rol estructural de los inmigrantes, las cifras y tragedias aumentan. “Hasta que no se entienda que los inmigrantes forman parte del tejido mismo de Estados Unidos, no dejaremos de ver escenas como la del naufragio en Del Mar”, concluyó Tinker Salas. Hoy, el mar refleja lo que la política ha negado durante décadas.