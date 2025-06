Uscis revela el secreto para detener una deportación si tienes TPS: Toma nota si eres inmigrante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que Donald Trump asumió la presidencia, las reglas migratorias y las deportaciones en Estados Unidos han cambiado bastante, y muchos inmigrantes lo han sentido. Ante este panorama, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) compartió una herramienta clave que puede ayudarte si estás en riesgo de ser deportado y cuentas con el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este estatus fue creado para brindar seguridad a personas de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras crisis graves. Ahora, Uscis ha revelado un paso importante que podría ayudarte a frenar una deportación si te encuentras bajo este programa. Saberlo puede marcar una gran diferencia para ti o tus seres queridos, así que presta atención a los detalles que te contamos a continuación.

El secreto de Uscis para detener una deportación si tienes TPS

Si eres inmigrante y cuentas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), hay una noticia que puede interesarte, especialmente si alguna vez has recibido una orden de deportación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) ha informado que existe una forma legal para que ciertas personas con TPS puedan frenar esa orden y tener una nueva oportunidad para regularizar su situación migratoria.

Según lo indicado en el sitio web de ICE, los beneficiarios de TPS que hayan salido de Estados Unidos y regresado con permiso oficial podrían pedir que su caso sea reabierto. Este paso es fundamental para quienes, pese a contar con TPS, se enfrentan a una orden de remoción activa. Es una herramienta poco conocida, pero poderosa, si se cumplen con las condiciones establecidas por las autoridades.

Para que esta opción sea válida, la persona debe haber tenido la intención de presentar —o haber presentado— una solicitud de ajuste de estatus ante Uscis. Sin embargo, muchos casos fueron rechazados no porque el solicitante no calificara, sino porque Uscis no tenía jurisdicción debido a la orden de deportación. En este contexto, el TPS se convierte en una vía para abrir la puerta nuevamente.

Otro punto clave es que, si el inmigrante tenía factores de inadmisibilidad que eran perdonables bajo la ley, pero no se pidió ni se resolvió una exención, esto también puede servir para reabrir el caso. En resumen, si tienes TPS, saliste y volviste con autorización, y cumpliste con estos requisitos, aún puedes tener una posibilidad real de detener tu deportación del país y seguir con tu proceso migratorio.