¿Quiénes son los miembros de Drake & Josh a los que Drake Bell acusa de apoyar a Brian Peck?

Drake Bell se unió a más artistas infantiles que denunciaron haber sido víctimas de abuso.

El lanzamiento de Quiet on Set: The Dark Side of Kids, documental que aborda los casos de abuso vividos en las oficinas de Nickelodeon hace algunos años, removió las aguas de un pasado muy oscuro que todavía tiene consecuencia en la actualidad.

Durante el metraje, Drake Bell reveló que fue víctima de abuso sexual a los 15 años a manos de Brian Peck, un antiguo trabajador de la cadena televisiva. Años después, el actor de 37 años comentó que miembros del staff de Drake & Josh han firmado una carta en apoyo de Peck.

El cantante comentó con mucho pesar que "su director favorito" de Drake & Josh y también una mujer que formó parte del staff y con la que trabajó 4 años apoyaron a su presunto abusador

¿Qué dijo Dan Schneider ante los testimonios de Quiet on Set?

Ante las acusaciones en redes sociales, el productor Dan Schneider compartió un video en su canal oficial, explicando que su comportamiento en Nickelodeon no fue incorrecto, y que siempre buscó la protección de los niños actores.

“Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que los niños actores estuvieran seguros y que todo se hiciera correctamente. Pero si un niño tenía miedo y no quería hacer algo, no debería tener que hacerlo”, sostuvo el productor acusado de maltrato laboral por actores infantiles.