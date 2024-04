Drake Bell sale en defensa de su madre ante las críticas por "no haberlo protegido" de Brian Peck

El actor Drake Bell ha protagonizado varios titulares tras su participación en el documental Quiet on set, donde reveló detalles impactantes sobre el abuso sexual que sufrió en su adolescencia a manos de Brian Peck, un extrabajador de Nickelodeon.

En el episodio adicional de la producción, que pronto llegará a Latinoamérica a través de Max, la estrella de la televisión narra todo lo que vive desde que decidió romper su silencio, especialmente respondiendo a las críticas que su madre ha recibido en las redes sociales por supuestamente "no haberlo protegido".

Bell ha calificado estas acusaciones como injustas, explicando que Peck manipuló tanto a él como a su progenitora.

"Si estuvieras en esa situación en ese momento, él era muy bueno en lo que hacía. Sabía qué decir, cómo decirlo, qué hacer, la imagen que debía retratar... todo", afirmó.

Brian Peck hizo que Drake Bell despidiera a su padre

En su testimonio, el actor de Drake & Josh relató cómo al principio de su carrera, mientras trabajaba en Nickelodeon, Brian Peck se convirtió en una figura cercana, incluso ejerciendo cierto control sobre sus decisiones, llegando al punto de convencerlo de despedir a su padre, quien era su manager, para evitar su supervisión.

La madre de Drake Bell confiaba en Peck y permitía que su hijo pasara tiempo en su casa, pero fue durante una de esas ocasiones que ocurrió el abuso sexual.

"Desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, reveló en el documental.

Para Drake, el único culpable es Peck, quien supo ganarse la confianza de su madre y otros padres: "Entiendo completamente cómo engañó a todos. Es trágico", agregó.

Sobre las acusaciones de comportamiento laboral inapropiado contra el productor de Nickelodeon, Dan Schneider, el actor aseguró que no ha tenido una experiencia directa al respecto.

"Solo puedo hablar desde mi experiencia. Sólo puedo decir que durante este tiempo con Brian, Dan fue el único de la cadena que hizo un esfuerzo por ayudarme", afirmó.

Josh Peck da su apoyo a víctimas de abuso en Nickelodeon

Josh Peck se pronunció sobre los abusos sexuales y acoso que sufrieron los actores en Nickelodeon a finales de los 90 y a comienzos del 2000 por parte de Brian Peck, exentrenador de diálogo en All That y The Amanda Show; y Dan Schneider, productor y creador de diversas series de la franquicia.

Fue por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram que el recordado actor de Drake & Josh decidió expresarse sobre el documental de investigación. Asimismo, se solidarizó con su excompañero de reparto Drake Bell, quien reveló que recibió su apoyo.

"Terminé el documental Quiet On Set y me tomé unos días para procesarlo. Me comuniqué con Drake Bell en privado, pero quería expresar mi apoyo a los sobrevivientes que tuvieron la valentía de compartir sus historias de abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon con el mundo", expresó el también actor de Oppenheimer.

En ese sentido, Josh Peck añadió: "Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como cambios necesarios en nuestra industria".

