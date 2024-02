Todas las películas que revelaron tráiler en el Super Bowl LVIII

Distintas productoras aprovechan el Super Bowl para lanzar el avance de sus películas más destacadas.

El Super Bowl es un evento que millones de personas sintonizan para ver los creativos comerciales y promociones de todo tipo de productos y servicios, incluyendo películas. Según Reuters, este año transmitir un comercial de 30 segundos en el Super Bowl LVIII costó alrededor de U$D 7 millones.

Para este año, se programó una serie de tráilers a estrenarse en el evento deportivo, lo que generó expectativas de distintos seguidores. Asimismo, otros avances ya fueron revelados a lo largo de la semana y serán transmitidos durante el gran juego.

A continuación podrás ver los tráilers de películas que se revelen durante el Super Bowl 2024.

Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds está de regreso como Wade Wilson/Deadpool acompañado de Hugh Jackman quien regresa al papel de Wolverine para esta tercera entrega. Esta cinta cuenta con interrogantes al ser la primera película de Deadpool bajo el paraguas de Disney. Su estreno será el 26 de julio de 2024.

Kingdom of the Planet of the Apes

Este fue uno de los tráilers más esperados del día. Casi 300 años después del final de la trilogía que terminó con la muerte de Caesar en War for the Planet of the Apes, llega esta cinta en donde humanos retrocedieron a un estado feral y un perverso simio utiliza enseñanzas retorcidas de Caesar para esclavizar a otros clanes. Su estreno en Estados Unidos será el 20 de mayo de 2024.

The Fall Guy

David Leitch (Bullet Train) regresa con la historia de un cansado y maltrecho doble de acción (Ryan Gosling) se ofrece como voluntario para investigar la desaparición de una actriz y con ello podría volver a ganarse el corazón de su amada. Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke y Stephanie Hsu completan el elenco. Su estreno está programado para el 3 de mayo.

Twisters

Una nueva imaginación del clásico disaster film de 1996 en donde un par de cazadores de tormentas arriesgan sus vidas para probar un nuevo sistema de alerta meteorológica. Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Sasha Lane, David Corenswet, Brandon Perea y Daryl McCormack son parte del elenco. Su estreno está programado para el 19 de julio de 2024.

Wicked: Part One

La producción de Broadway de Wicked fue sumamente exitosa y por fin llega su adaptación cinematográfica de mano del director Jon M. Chu y un elenco conformado por Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y Jonathan Bailey. Su estreno está programado el 27 de noviembre de 2024.

Entre otros avances se mostraron algunos que estrenaron días atrás. Entre ellas está Mi Villano Favorito 4, If / Amigos imaginarios, Bob Marley: One Love, A Quiet Place: Day One y el avance de la miniserie de Knucles, la cual trata sobre el personaje rojo de Sonic.