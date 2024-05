¿Si he perdido mi trabajo puedo seguir recibiendo los beneficios Calfresh?

Calfresh, la versión californiana de los cupones de alimentos del El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), sí está disponible para las personas desempleadas, según los criterios de elegibilidad como el tamaño del hogar y los gastos. Entérate aquí el proceso para solicitarlo.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés), es apoyo nutricional brindado por el gobierno de Estados Unidos que permite que las familias de bajos recursos accedan a una alimentación saludable. Parte de los factores de elegibilidad implican los ingresos, el tamaño del hogar y los gastos. Entonces, ¿qué sucede si quien lo solicita se queda sin empleo? ¿Puede pedir este beneficio?

Conoce cómo afecta tu solicitud estar sin trabajo

Si acabas de perder tu trabajo, sí puedes pedir CalFresh. Tu condado solo tomará en cuenta los últimos pagos que recibiste en los últimos 30 días para calcular cuánto te toca en el primer mes. Si todavía tienes algún ingreso, los beneficios que seguirás recibiendo se basarán en esa cantidad y no en lo que ya no estás ganando. Trata de mostrar prueba de cualquier dinero que hayas recibido en el último mes.

No es obligatorio, pero si puedes, muestra un comprobante de que te dejaron de pagar para que el proceso de pedir CalFresh sea más fácil. Este comprobante puede ser una carta, una captura de pantalla de un mensaje de texto o un correo de tu empleador que diga que dejaste de trabajar. Si no puedes conseguirlo, puedes escribir una carta explicando que ya no trabajas. Incluye la fecha de tu último día de trabajo, tu firma, y la fecha en que escribiste la carta.

Esto debes saber

Si todavía tienes trabajo pero no te han dado horas o no te están pagando, contesta que sí cuando te pregunten si tienes trabajo. Puedes reportar que tus ingresos actuales son de U$D 0.



Créditos del video: Youtube | Calfresh Food