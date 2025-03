CBP: Inmigrantes con 'Green Card' que están bajo vigilancia de la agencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas semanas, se registró un aumento considerable en el número de inmigrantes con una Green Card que son sometidos a inspecciones secundarias y detenciones en Estados Unidos. En algunos casos fueron presionados para renunciar voluntariamente a su estatus migratorio mediante la firma del Formulario I-407.

Esto sucede porque bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), un residente permanente que haya estado fuera de EE.UU. por más de 180 días consecutivos es considerado un solicitante de readmisión y está sujeto a evaluaciones migratorias.

En la mira de la CBP

Recientemente, se reportaron diversos casos en los que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés) puso el foco en personas que pasaron un largo tiempo fuera de Estados Unidos, varias de ellas habrían sufrido presiones para firmar un formulario I-407 y renunciar a su estatus de residentes permanentes.

Ademas, aquellos inmigrantes que renovaron recientemente su Green Card pueden enfrentar interrogatorios más rigurosos por parte de los agentes de la CBP. En esa línea, se reportó que los oficiales revisaron redes sociales y registros financieros en busca de indicios de que se instalaron fuera del país norteamericano.

Al respecto, la organización Inmigration Help destacó que, incluso si se alega que el individuo abandonó su residencia por estar fuera de EE.UU. más de 365 días, es posible impugnar esta acusación en un tribunal. No obstante, esto no será posible para quienes firmen el formulario I-407, ya que este se interpreta como una renuncia voluntaria.

Créditos: YouTube | @univisionnoticias