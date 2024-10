Estados Unidos: ¿Qué puedo hacer si se cometió un error al registrarse en 'CBP One'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los últimos meses, la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP One, se ha vuelto muy popular para temas migratorios. Su presencia ha generado que varios inmigrantes y autoridades ahorren tiempo a la hora de presentarse en los puertos fronterizos en Estados Unidos.

A pesar de que fue lanzada en octubre de 2020, este año ha tomado mucha fuerza. Es una herramienta gratuíta y está disponible para cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil. Si bien es efectiva, el usuario nunca está exento de cometer algún error dentro de la inscripción.

Crédito del video: Youtube | @Voz de América

¿Qué sucede si cometo un error en la inscripción de CBP One?

Ante un error, la página oficial de CBP One brinda algunas explicaciones. Por ejemplo, si el nombre en la cita no coincide con el del documento de identidad, o si se evidencia que has tergiversado tu información intencionalmente (como escribir mal tu nombre con espacios adicionales, caracteres especiales, repetidos o una fecha de nacimiento incorrecta), es posible que tu cita no sea respetada.

Actualmente, CBP One permite realizar algunos ajustes a los errores. En ese caso, hay que eliminar la cita y gestionar una nueva. Por eso, es importante revisar con calma todo los documentos y datos antes de enviarlos.