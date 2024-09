‘CBP One’: México transportará a inmigrantes que tengan una cita de asilo en Estados Unidos

Recientemente Estados Unidos implementó las citas de asilo a oficinas de la frontera sur de México.

El gobierno mexicano anunció que transportará desde su frontera sur a inmigrantes con una cita de la aplicación CBP One, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para pedir asilo.



La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de Migración (INM) informaron en un comunicado conjunto de "la puesta en marcha de un 'Corredor emergente de movilidad segura' para auxiliar en el traslado terrestre de personas extranjeras que cuenten con una cita" con las autoridades estadounidenses.

Ayuda mexicana para solicitantes de asilo en USA

La medida se anuncia una semana después de que la CBP expuso que los inmigrantes ahora pueden gestionar su cita para solicitar asilo en Chiapas y Tabasco, estados de la frontera sur de México.



La nueva regla, anunciada a cerca de dos meses y medio de que sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, busca que los inmigrantes no saturen la frontera común con México, donde la detención diaria de indocumentados ha caído un 77% desde diciembre, según datos de la Cancillería mexicana.



El gobierno mexicano indicó ahora que, desde la nueva medida, "300 personas que solicitaron su cita CBP One en Tabasco y Chiapas, recibieron respuesta a su petición en un lapso de escasos días posteriores".



Aunque no detallaron cuál será el punto final del trayecto, la Segob y el INM describieron que el traslado de inmigrantes se realizará con autobuses acompañados de "instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal".



Los puntos de salida serán la Estación Migratoria de Villahermosa, capital de Tabasco, y la oficina de Regulación Migratoria Zona Sur en Tapachula, en Chiapas, el principal cruce fronterizo entre México y Guatemala.



Las dependencias prometieron dar "alimentos durante los viajes correspondientes". Asimismo, la política de México incluye dar a los inmigrantes con la cita de CBP One una Forma Migratoria Múltiple (FMM) para tener una condición de estancia regular durante 20 días.



Las instituciones gubernamentales aseguraron que el proyecto es una estrategia para "cuidar la seguridad de las personas extranjeras que decidan trasladarse vía terrestre al punto de entrada de su cita".