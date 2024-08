Las propuestas migratorias que los republicanos trataron de bloquear en USA

A propósito de la suspensión del Parole in Place para indocumentados casados con estadounidenses, revisa aquí otras medidas que intentaron ser bloqueadas por el Partido Republicano de USA.

El programa Parole in Place se ha convertido en tendencia en los últimos días en Estados Unidos debido a que fue pausado temporalmente por un juez de Texas, tras una demanda presentada por gobernadores republicanos.

Con esta medida, el gobierno de Joe Biden busca abrir el camino para que inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden obtener la Green Card. Sin embargo, 16 estados de USA consideran que la medida es inconstitucional.

Cabe precisar que no es la primera vez que republicanos tratan de bloquear las políticas de Biden. A continuación, conoce tres propuestas migratorias que también llegaron a instancias judiciales en Estados Unidos.

En contra de las medidas migratorias de Biden

Parole Humanitario para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua

Desde su implementación, a fines de 2022, los republicanos se mostraron en contra de otorgar el Parole Humanitario a ciudadanos de estos cinco países latinoamericanos, que les permitía obtener hasta dos años de permiso de trabajo y residencia legal en EE.UU. si contaban con un patrocinador en el país.

Por ello, demandaron al gobierno federal porque argumentaban que el programa les obligaba a invertir grandes sumas de dinero en atención médica, educación y seguridad de los inmigrantes. La denuncia no prosperó, sin embargo, actualmente el programa se encuentra suspendido debido a denuncias de fraude.

Oposición de Texas a la aplicación CBP One

El aplicativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), permite a los inmigrantes pedir citas en línea para solicitar asilo con antelación y de manera ordenada, sin necesidad de trasladarse a la frontera.

Meses después de su implementación, Texas demandó a la administración Biden ya que "CBP One alentaba a las personas a migrar a EEUU incluso si no tenían los argumentos legales para quedarse". No obstante, el pedido no siguió adelante y al día de hoy CBP One sigue funcionando.

Ley fronteriza en Estados Unidos

Esta propuesta migratoria sí llegó a ser bloqueada por el Partido Republicano. El proyecto contemplaba una partida presupuestaria de más de U$D 14 000 millones para reforzar la seguridad en la frontera con México mediante la contratación de nuevos agentes federales, combatir al narcotráfico y tráfico de personas, deportaciones y la compra de tecnología avanzada en los puertos de entrada.

Sin embargo, el programa fue rechazado en el Senado hasta en dos ocasiones. Tanto demócratas como republicanos que participaron en la redacción del plan aseguraron que fue la presión de Donald Trump la responsable de que su partido no apoyara el plan.