Chicago activa nuevas cámaras de velocidad en cinco barrios: ¿Qué días multarán?

El Departamento de Transporte de Chicago ha comenzado a instalar nuevas cámaras de velocidad en distintas zonas de la ciudad, como parte de un plan para mejorar la seguridad vial en áreas escolares y parques. Según informó Telemundo, estos dispositivos estarán activos inicialmente en modo advertencia, y comenzarán a multar oficialmente a partir del 1 de agosto.

La medida busca reducir la velocidad en áreas con alta circulación peatonal, especialmente donde hay niños. “La instalación estratégica de estas cámaras tiene como objetivo proteger a nuestros residentes más vulnerables”, explicó un vocero del Departamento de Transporte. La ciudad espera que, al hacer cumplir los límites de velocidad, se disminuyan los accidentes y atropellos.

Zonas, horarios y sanciones: lo que debe saber

Las nuevas cámaras se ubican cerca de escuelas y parques en los vecindarios de Belmont Gardens, Brighton Park, Chatham, Little Italy y West Loop Gate. Las direcciones específicas incluyen la Escuela Aspira (4021 W. Belmont), Mansueto High School (2948 W. 47th St.), Perspectives High School (8550 S. Lafayette Ave.), Arrigo Park (631 S. Racine) y Heritage Green Park (216 S. Jefferson).

El horario de funcionamiento varía: cerca de escuelas operarán de 7 a.m. a 7 p.m. en días escolares, con un límite reducido de 32 km/h de 7 a.m. a 4 p.m. si hay niños presentes. En los parques, las cámaras estarán activas de 6 a.m. a 11 p.m. todos los días. Además, las cámaras en las escuelas Benito Juárez y Francis Xavier Warde comenzarán a emitir multas desde el 15 de julio.

Las sanciones serán de $35 por exceder el límite entre 10 y 16 km/h y de $100 si se supera por más de 17.7 km/h. Estas multas no solo tienen fines recaudatorios, sino que apuntan a generar un cambio de comportamiento en los conductores.