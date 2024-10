Ciudadanía americana: ¿Pueden deportarme de EE.UU. si no apruebo los exámenes de inglés y cívica?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Convertirse en ciudadano estadounidense es el sueño de muchos inmigrantes, pero el proceso de naturalización implica aprobar los exámenes de inglés y educación cívica. No aprobar los exámenes en tu primera entrevista de naturalización no significa que serás deportado o que no podrás convertirte en ciudadano. Uscis te da la oportunidad de volver a intentarlo entre 60 y 90 días después de la entrevista inicial. Además, la agencia asegura que puedes continuar solicitando la ciudadanía presentando el Formulario N-400 sin límite de intentos.

Es importante que, además de los exámenes, estés bien preparado para responder preguntas sobre tu Formulario N-400 y tus antecedentes, ya que estos aspectos también se evalúan durante la entrevista de naturalización.

¿No aprobaste el examen de ciudadanía americana? Preparación y recursos disponibles

Uscis ofrece una amplia gama de recursos para prepararte. Los materiales de estudio están disponibles en inglés y español, cubriendo temas de historia, educación cívica y habilidades lingüísticas. Además, el Centro de Recursos de Ciudadanía ofrece materiales útiles tanto para inmigrantes como para educadores que ayudan a otros en su camino hacia la ciudadanía. Estos recursos son clave para mejorar tus conocimientos y habilidades antes de la entrevista.

Además de los recursos de Uscis, los inmigrantes cuentan con el apoyo de educadores y organizaciones dedicadas a facilitar el proceso de naturalización. Las capacitaciones gratuitas ofrecidas por Uscis permiten a docentes y voluntarios aprender técnicas de enseñanza enfocadas en la historia y cívica de Estados Unidos, así como en la preparación para el examen de naturalización.

