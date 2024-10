Cómo acceder al programa ANCHOR en Nueva Jersey: Eventos gratuitos para residentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El estado de Nueva Jersey, USA, ha anunciado una serie de eventos gratuitos destinados a ayudar a propietarios e inquilinos a solicitar el programa ANCHOR, una iniciativa que ofrece alivio de impuestos a la propiedad.



¿Qué es el programa ANCHOR y quiénes son elegibles?

El programa Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters (ANCHOR, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del estado que ofrece alivio de impuestos a propietarios e inquilinos. Para los propietarios, los beneficios pueden alcanzar hasta U$D 1 750, mientras que los inquilinos pueden recibir hasta U$D 700, dependiendo de los ingresos anuales. Aquellos que vivían en una residencia principal en Nueva Jersey el 1 de octubre de 2021, y cuyos ingresos no exceden los U$D 250 000 para propietarios y U$D 150 000 para inquilinos, califican para este beneficio.

Este programa representa la mayor iniciativa de alivio de impuestos a la propiedad en la historia de Nueva Jersey, con más de U$D 2.1 mil millones distribuidos en el año fiscal 2020. Este año se espera que el impacto sea similar, con más de 1.5 millones de residentes beneficiados.

Fechas y lugares de los eventos gratuitos

Para facilitar la solicitud, el estado ha organizado una serie de eventos gratuitos en diversas localidades, los cuales comenzaron el pasado 8 de octubre de 2024 y continuarán hasta noviembre de 2024. Entre las principales ubicaciones se encuentran Trenton, Newark, Mount Laurel y Bloomfield. Los solicitantes podrán recibir asistencia directa para completar sus formularios y obtener más información sobre el proceso. Es importante llevar una identificación oficial con foto para participar en estos eventos.

Aquí te damos un adelanto de algunas fechas:

8 de octubre, 2024: Rowan College, Mount Laurel

10 de octubre, 2024: Club Acores, Newark

16 de octubre, 2024: Casa do Minho, Newark

1 de noviembre, 2024: GaFanhense Associacao, Newark

Puedes encontrar más fechas y lugares en el sitio oficial del programa ANCHOR.

Video: YouTube | Telemundo 47