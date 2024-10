Walmart abrirá nueva tienda en Miami: Descubre cómo aplicar a miles de empleos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Walmart sigue expandiéndose y próximamente abrirá una moderna tienda en Miami. Ubicada en Coral Way, esta tienda no solo promete ser un referente en cuanto a tecnología e innovación para mejorar la experiencia de compra, sino que también traerá consigo miles de oportunidades de empleo.



La nueva tienda de Walmart en Miami será una de las más avanzadas en la región, integrando herramientas tecnológicas para optimizar la experiencia de los clientes. Entre las novedades, destacan el servicio de Online Grocery Pickup gratuito, que permitirá a los clientes recoger sus compras sin bajarse del automóvil, y el Grocery Delivery, que llevará productos frescos directamente a sus hogares. Además, con el sistema Check Out With Me, los clientes podrán pagar sus compras con un asociado de Walmart desde cualquier parte de la tienda, sin necesidad de esperar en filas.

Empleos y cómo aplicar

La apertura de esta tienda no sólo revolucionará el mercado minorista en Miami, sino que también ofrecerá miles de empleos. Walmart busca personal para diferentes áreas, incluyendo atención al cliente, manejo de inventarios, tecnología, y más.

Los interesados en aplicar pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de Walmart, donde se publicarán las vacantes disponibles en las próximas semanas. En ese sentido, es crucial que te encuentres atento a la apertura de vacantes, para que puedas formar parte de esta empresa.

Con una apertura esperada para principios de 2025, la nueva tienda de Walmart en Coral Way no solo creará puestos de trabajo, sino que también impulsará el crecimiento económico en la zona. Además, la tienda ofrecerá productos frescos y de alta calidad, servicios de farmacia, y secciones especializadas como panadería y delicatessen, mejorando así la oferta para los residentes de Miami.