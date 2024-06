Cómo obtener un seguro médico siendo una familia latina inmigrante en EE.UU.

Las familias latinas enfrentan múltiples barreras para obtener seguro médico en Estados Unidos. Sin embargo, existen recursos y estrategias para superar estos obstáculos y asegurar el bienestar a largo plazo.

Las familias latinas tienen los índices más altos de falta de seguro médico en Estados Unidos, afectando a casi dos millones de niños y cuatro millones de padres. Barreras como el lenguaje, el estatus migratorio y la falta de ingresos suficientes complican el acceso a la cobertura médica. Esta falta de seguro mina la calidad y expectativa de vida, especialmente dado que los latinos presentan las tasas más altas de enfermedades como cáncer, diabetes y problemas del corazón.

Para mejorar el acceso a la salud, es crucial informarse sobre las opciones disponibles. Las familias pueden obtener cobertura a través de planes privados ofrecidos por empleadores, el Mercado de Seguros Médicos, o mediante planes públicos de bajo presupuesto como Medicaid y CHIP. Un primer paso recomendado es visitar la página CuidadoDeSalud.gov para explorar las opciones de cobertura. Si el proceso resulta confuso, se puede contactar a un navegador de salud que ofrezca asesoramiento personalizado.

Existen coberturas gratuitas o de bajo costo para quienes tienen estatus migratorio legal, como Medicaid, Medicare y CHIP, disponibles durante todo el año. Además, hay clínicas gratuitas o de beneficencia que ofrecen servicios médicos. En estados como California y Nueva York, se pueden encontrar planes de salud locales de bajo costo. Para aquellos con pocos recursos, es posible comprar un plan del Mercado con ahorros significativos, utilizando créditos fiscales para reducir los costos.

Los inmigrantes indocumentados también tienen derecho a los servicios de salud de emergencia en hospitales y centros comunitarios. Estos espacios deben atender a las personas independientemente de su seguro, dinero o estatus migratorio. Las clínicas calificadas federales reciben fondos del Gobierno para proporcionar servicios a familias de bajos ingresos, y en cada área metropolitana suele haber un hospital público con programas de atención.

Finalmente, no debe temerse la regla de la carga pública al buscar atención médica. Aunque el expresidente Donald Trump implementó cambios que causaron miedo y confusión, la administración actual ha anulado esas modificaciones. Los programas de nutrición y salud no afectan las solicitudes de residencia, excepto en casos específicos de atención prolongada. Se anima a las familias latinas a buscar información confiable y a no temer preguntar y investigar sobre sus opciones de cobertura médica.