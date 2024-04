¿Cuánto tiempo debo esperar si me rechazaron la Visa americana para volver a solicitarla?

La paciencia es un gran aliado en este caso. Sin embargo, toma en cuenta cuáles son los tiempos para alcanzar este documento.

La Visa americana es un documento complejo de obtener. Estados Unidos pone una serie de requisitos para brindarlo, los cuales incluyen certificados, relaciones personales, redes sociales, estados de cuentas, propiedades y más.

Es posible que este permiso no sea aprobado a la primera, o quizás sí. Todo depende de cómo sea tu estado legal a la hora de presentarte y brindar la información a la Embajada. Pero, en el caso que sea rechazada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volver a solicitar la Visa americana?

Algunos consulados fijan una fecha mínima de 6 meses para que una persona pueda volver a presentarse. Es importante que antes de dar este paso ajustes las observaciones que te dieron en la Embajada. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que todo varíe, ya que cada caso es diferente.

En el caso de las Visas de no inmigrante (turismo, negocio o estudios), si la solicitud fue rechazada por no cumplir con los requisitos de la sección 214 (b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (por no demostrar suficientes lazos fuera de los Estados Unidos que aseguren el regreso del solicitante a su país de origen), se puede volver a aplicar en cualquier momento.

Toma en cuenta que si te rechazan una vez la Visa, es posible que puedas volver a solicitarla. La paciencia es un gran aliado en estos casos.