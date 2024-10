De Parole Humanitario a asilo en Estados Unidos: ¿Cómo puedes cambiar tu estatus migratorio?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos respecto a la no renovación del Parole Humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, muchos inmigrantes de dichos países se encuentran evaluando nuevas alternativas que les permitan regularizar su situación en el país norteamericano.

Una de estas opciones es el asilo. A continuación, revisa lo que señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre el tema.

Asilo en Estados Unidos

Elegibilidad

Para solicitar asilo, debes demostrar que has sufrido persecución o que tienes un temor bien fundado de sufrir persecución en tu país de origen debido a tu raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas. Este temor debe ser actual y no debe haber pasado más de un año desde tu llegada a EE. UU. (aunque hay excepciones).

Proceso de solicitud

Una vez que determines que eres elegible, puedes solicitar asilo siguiendo estos pasos:

Presentar el Formulario I-589 : Debes completar y presentar el Formulario de Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción (I-589) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Este formulario se puede presentar incluso si tienes un estatus de parole.

Entrevista de asilo : Después de presentar tu solicitud, serás convocado a una entrevista con un oficial de asilo. Durante esta entrevista, deberás proporcionar evidencia y testimonio sobre tu caso.

Esperar la decisión: Después de la entrevista, USCIS emitirá una decisión sobre tu solicitud de asilo.

Consideraciones adicionales

Parole Humanitario y asilo : Aunque el Parole Humanitario te permite permanecer en EE. UU. temporalmente, no garantiza la concesión de asilo. Sin embargo, estar en parole puede facilitar tu solicitud, ya que te permite estar en el país legalmente mientras se procesa tu caso.

Asistencia Legal: Se recomienda encarecidamente buscar asistencia legal durante este proceso. Abogados especializados en inmigración pueden ofrecerte orientación sobre cómo construir tu caso y prepararte para la entrevista.

Documentación

Asegúrate de tener toda la documentación necesaria, que puede incluir:

Pruebas de persecución (testimonios, informes de derechos humanos, etc.).

Identificación y documentos de tu estado migratorio actual.