Deportaciones masivas en EE.UU.: Por estas razones te podrían enviar a un centro de detención

En Estados Unidos, el tema migratorio es muy delicado y cualquier paso en falso puede tener consecuencias serias. Por ejemplo, ciertas acciones o situaciones pueden hacer que una persona termine detenida por ICE, la agencia que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración en el país.

Y no, esto no solo le pasa a quienes no tienen papeles. Incluso los inmigrantes con estatus legal pueden encontrarse en problemas si incumplen ciertas reglas. Desde errores con la visa hasta problemas con la justicia, aquí te damos algunas razones que podrían llevarte a un centro de detención migratoria.

Por estas razones te podrían enviar a un centro de detención

A continuación, te enumeramos las principales razones por las que una persona podría ser enviada a un centro de detención en Estados Unidos. Toma nota:

Entrar sin papeles o por donde no debes: Si cruzaste la frontera sin permiso o sin pasar por un puerto de entrada oficial, podrías meterte en serios problemas. Las autoridades migratorias pueden detenerte mientras investigan tu caso. Dependiendo de tu situación, podrías enfrentar la deportación o, en algunos casos, tener la oportunidad de pedir asilo u otra ayuda migratoria. Quedarte más allá del tiempo permitido por tu visa: Llegar con visa de turista, estudiante o trabajo no te da derecho a quedarte para siempre. Si tu visa vence y no te vas a tiempo, estás violando las reglas. Si te encuentras con ICE y ya no tienes estatus válido, podrían detenerte y empezar un proceso de deportación. Tener problemas con la ley: No importa si entraste legalmente o si ya tienes la ‘Green Card’. Si cometes ciertos delitos —como fraude, violencia o tráfico de drogas— puedes quedar en la mira de ICE. En esos casos, podrías ser detenido mientras se define si puedes quedarte o no en el país. Ser detenido en una redada o revisión: ICE a veces hace operativos en trabajos, carreteras o aeropuertos para buscar a personas sin papeles. Si te paran y no puedes comprobar que estás legalmente en Estados Unidos, podrían llevarte a un centro de detención. Por eso es muy importante conocer tus derechos y buscar ayuda legal si lo necesitas. Tener una orden de deportación que no sabías: Hay personas que, sin saberlo, ya tienen una orden de deportación activa. Si no cumpliste con lo que ordenó un juez, ICE puede detenerte en cualquier momento. La buena noticia es que a veces hay formas de apelar o frenar la expulsión, pero necesitas actuar rápido y con un abogado de tu lado.