Estados Unidos: ¿cómo conseguir un asesor de crédito sin fines de lucro que me ayude a administrar mis deudas?

Para aquellos que vienen enfrentando dificultades con el pago de sus deudas, el Gobierno de Estados Unidos los ayuda a conseguir asesores de crédito sin fines de lucro

Las organizaciones de asesoría de crédito en Estados Unidos, entidades sin fines de lucro, se destacan por brindar orientación financiera individualizada a quienes enfrentan dificultades económicas. Sus asesores, certificados y capacitados, abordan áreas como administración del dinero, deudas y elaboración de presupuestos, diseñando planes adaptados a cada situación.

¿Qué puede esperar de un asesor de crédito? Desde consejos sobre gestión financiera hasta la elaboración de un presupuesto y la asistencia para obtener informes de crédito, los asesores de crédito ofrecen una variedad de servicios. Además, proporcionan seminarios y material educativo gratuito para fortalecer la educación financiera de la comunidad.

Para aquellos enfrentando dificultades con el pago de sus deudas, los asesores de crédito pueden diseñar un "plan de administración de deudas". Este plan implica un solo pago mensual a la organización de asesoramiento, quien luego distribuye los fondos a los acreedores, facilitando la gestión financiera del deudor.

¿Cómo acceder a un asesor de crédito en Estados Unidos?

La mayoría de los servicios de asesoría de crédito están disponibles en persona, en línea o por teléfono. Las organizaciones como la Financial Counseling Association of America (FCAA) ((800) 450-1794) y la National Foundation for Credit Counseling (NFCC) ((800) 388-2227) ofrecen recursos para encontrar asesores confiables.

¿Es gratis? ¿Cuáles son sus tarifas? ¿Cobran tarifas fijas o mensuales? Solicite un presupuesto por escrito. Aunque la mayoría de las organizaciones de asesoría de crédito son sin fines de lucro, podrían cobrarle tarifas por sus servicios, que descontarían de los pagos que usted les haga.