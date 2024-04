¿Qué estatus migratorios existen en Estados Unidos de acuerdo a la ley?

Existen diferentes formas para definir a una persona en este país, según lo determinó la Uscis.

La residencia permanente o también conocida popularmente como Green Card es el documento más importante para cualquier migrante que recibe la confianza de los Estados Unidos para vivir y trabajar. Gracias a esos beneficios es que es muy codiciada.

De acuerdo a la ley, existen otros estatus que definen nuestra condición migratoria además de la Green Card. Son cuatro y aquí te comentamos las características que tienen y los pesos de cada una, según la calificación que brindó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Ciudadanía permanente

Esta es brindada a las personas que nacieron en Estados Unidos o sus padres son estadounidenses. Dentro de esta categoría entra la naturalización, la cual está disponible para los extranjeros que cumplan con los requisitos que marca la ley de migración.

Residente Permanente Legal (LPR) o Condicionales

Aquí aparece la famosa Green Card, la cual nos permite desarrollarnos con calma en este país. Pero, también tiene su variación condicional, la cual solo es otorgada por dos años y nos limita a realizar viajes internacionales, por ejemplo.

No migrantes

Son ciudadanos de otros países que han visitado Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o estudios de manera legal. Su estadía en este país es limitada, tomando en cuenta las condiciones que proporciona su Visa.

Migrante sin documentos

Son las personas que llegaron a los Estados Unidos y no han regularizado su situación legal. No cuentan con papeles y, desgraciadamente, no cuentan con los beneficios que otorga Estados Unidos en sus leyes.