Green Card: Descubre qué hacer si no recibes la Tarjeta Verde tras completar todo el proceso

Después de largos meses o incluso años de trámites, la espera por recibir la Green Card puede ser larga y hasta frustrante en algunos casos. Si ya has cumplido con todos los pasos del proceso de residencia permanente, pero no has recibido tu tarjeta, tranquilo.

Llegado a este punto, lo peor que puedes hacer es deseperarte. Existen varios pasos que puedes seguir para entender qué pasa con tu 'Tarjeta Verde' y cómo solucionarlo. Por ello, aquí te decimos cómo proceder en caso de que tu Green Card no haya llegado a ti.

Esto debes hacer si no has recibido tu Green Card

Si has completado el proceso de residencia permanente en Estados Unidos y aún no has recibido tu Green Card, estos son los pasos que debes seguir para abordar la situación de la mejor manera, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis):

Verifica el estado de tu caso: Lo primero es revisar el estado de tu solicitud. Puedes hacerlo fácilmente en línea accediendo a tu cuenta de Uscis. Si no tienes una, puedes crearla rápidamente en su sitio web. También puedes obtener detalles llamando al Centro de Contacto de Uscis al 800-375-5283, donde te brindarán información sobre tu caso Confirma tu dirección postal: Asegúrate de que Uscis tenga tu dirección actualizada. Si te has mudado recientemente, es importante actualizar tu información para evitar cualquier problema con la entrega de tu Green Card. Puedes hacerlo en línea o enviando una solicitud formal para cambiar tu dirección. Consulta los tiempos de procesamiento: Los tiempos de procesamiento pueden variar dependiendo del tipo de solicitud que hayas presentado. Te recomendamos revisar los tiempos de procesamiento actuales en el sitio web de Uscis. Si tu solicitud ha estado pendiente por más de seis meses, puedes presentar una consulta para obtener más información sobre tu caso. Considera la Entrega Informada de USPS: Para estar al tanto del envío de tu Green Card, regístrate en el servicio de Entrega Informada de USPS. Este servicio te enviará alertas y notificaciones sobre la fecha de envío y la llegada esperada de tu tarjeta, dándote más tranquilidad mientras esperas. Contacta a Uscis si es necesario: Si después de seguir estos pasos todavía no has recibido tu Green Card, no dudes en ponerte en contacto con Uscis para obtener asistencia adicional. Ellos podrán brindarte una solución o indicarte qué hacer a continuación.

Recuerda que los tiempos de procesamiento pueden variar, y es posible que tu Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card) esté en camino. Caso contrario, mantente informado y sigue los pasos antes mencionados para resolver cualquier inconveniente.

